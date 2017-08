La programación de los duelos de ida en octavos de final de Copa Chile

Esta miercoles arrancan los duelos de ida de los octavos de final de Copa Chile, en donde destaca el encuentro entre Universidad Católica y Huachipato, en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Otro partido relevante se disputará en el Estadio "Carlos Dittborn", pues San Marcos de Arica recibirá a Deportes Antofagasta, partido que volverá a enfrentar a equipos de diferentes divisiones.

Recordemos que Audax Italiano, Universidad de Chile, Colo Colo, O'Higgins, Palestino, Santiago Wanderers, Curicó Unido y Deportes Iberia jugarán entre el martes 29 y jueves 31 de agosto sus respectivos duelos.

Revisa la programación aquí:

Miércoles 23

Deportes Temuco vs. Unión San Felipe. 18:00 horas. Estadio "Germán Becker".

San Luis vs. Coquimbo Unido. 19:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Universidad Católica vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

San Marcos de Arica vs. Deportes Antofagasta. 21:30 horas. Estadio "Carlos Dittborn".