Claudio Bravo: Debemos pensar en prepararnos y hacer las cosas bien en la Confederaciones

El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, descartó que el equipo sea favorito para quedarse con el título de la Copa Confederaciones, pues primero es necesario preparar bien la participación en el campeonato. Además, dijo que nunca ha hablado de su retiro de la Roja.

"No tenemos la necesidad de ponernos el cartel de ganadores, creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Lo básico es prepararnos bien, afrontar el primer partido de muy buena manera, pues va a marcar mucho lo que nos pueda pasar en el torneo", manifestó el meta.

"Dentro de nosotros está el pensamiento y la idea de ganar, pero claro, tenemos que enfocarnos en prepararnos bien, preparar estos amistosos, el primer partido, y si no hacemos bien todo eso, difícilmente vamos a poder ganar algo", explicó.

"Hemos construido cosas en el fútbol chileno en base a pensar de esta manera, a trabajar bien, pero el cartel de ya ganadores no debemos por qué ponernos, debemos pensar en prepararnos y hacer las cosas bien", insistió Bravo, quien también comentó que en el campeonato que se jugará en Rusia, "puede pasar cualquier cosa".

"Es un torneo corto y puede pasar cualquier cosa, más en un periodo donde los jugadores de todas las selecciones están en un periodo final -de la temporada-, por ende, la preparación tiene que ser buena, tenemos que llegar con buenas sensaciones".

"Favorito acá hay cualquiera, en un torneo corto pasa cualquier cosa, no tiene mucho margen de mejoría, no son muchos partidos tampoco, así que pasa cualquier cosa", comentó.

Acerca de sus rivales en el Grupo B, Bravo declaró que Australia es "un equipo con mucha velocidad, que no baja los brazos" y sobre Alemania, apuntó a que pese a que jugará con equipo alternativo, "tenemos que enfocarnos en lo nuestro, hacer nuestro trabajo lo mejor posible, prepararnos bien e ir con la misma mentalidad que cada vez que nos toca vestir nuestra camiseta".

Chile debutará en la Confederaciones el 18 de junio ante Camerún y luego jugará con Alemania, el 22, y ante Australia, el 25 de ese mes.

Antes del torneo Chile jugará amistosos ante Burkina Faso (2 de junio), Rusia (9 de junio) y Rumania (13 de junio).

"No he dado fecha para mi retiro"

El guardavallas también aprovechó de aclarar que nunca ha puesto una fecha para su retiro de la selección y que si bien dijo que se proyecta hasta después del Mundial de Rusia 2018, no por eso tiene pensado colgar los guantes de la selección

"No he dado fecha del día en que me retire, si no que generalmente la prensa tiende a cambiar las cosas o agrandar lo que uno comenta. Dije que me veía en la selección hasta cierto punto, pero no he dicho que es mi fecha de retiro de la selección".

"Nunca lo he dicho. Mi panorama es hasta cierto punto, ahí veremos si es conveniente seguir o no, si aparece alguien en el camino que diga que hay que cambiar al arquero o viene otro entrenador y no le gusta como juego y convoca a otro", argumentó.

"Son circunstancias que tengo planificadas hasta algún punto y veremos lo que pasa, no me proyecto más allá del siguiente Mundial, son cuatro años más de competencia, pero de poner una fecha límite en mi carrera. No dije del retiro, no lo he comentado. Dije que me veía hasta ese punto, veremos qué es lo que pasa", aclaró.

Recambio en La Roja

Por último, Bravo hizo un llamado al recambio en la selección, pues necesitan jugadores para enfrentar futuras Clasificatorias: "Si queremos seguir ganando cosas y tener una selección de primer nivel, debemos empezar a trabajar mucho mejor en divisiones menores, potenciar más el torneo y dar posibilidades a la gente joven", consideró.

"Debemos tener jugadores encaminados para que estén jugando la próxima Clasificatoria y no seamos los mismos de siempre. Es un trabajo de los clubes, esperamos tener un gran recambio para la próxima Clasificatoria", finalizó.