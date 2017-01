Sampaoli le quitó importancia al arbitraje: Real Madrid fue superior en el primer tiempo

Jorge Sampaoli, técnico argentino de Sevilla, lamentó la imagen que dejaron sus jugadores en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante Real Madrid, y se desligó elegantemente de las críticas al árbitro Mateu Lahoz por su actuación en el pleito.

"Siempre hay decisiones arbitrales que se pueden analizar, yo no lo hago porque en algún momento te favorecen y en otros no. A mi distancia no estoy capacitado para evaluarlo. La diferencia en el marcador fue porque Real Madrid fue superior a nosotros en el primer tiempo", explicó.

En la misma línea, indicó que "me sorprendió la falta de intensidad, la falta de anticipación al rival y la no decisión marcó la diferencia. Me sentí extraño porque es la primera vez que nos pasa".

"Fuimos sorprendidos por la intensa presión que nos generó Real Madrid. La verdad que esos tres goles complicaron el desarrollo del segundo tiempo. La eliminatoria está complicada para nosotros pero intentaremos jugar la vuelta con mejores intenciones y pelearemos hasta el último momento", sentenció.