Zidane rechazó las críticas: Parece que estamos últimos jugándonos el descenso

Real Madrid a pesar de ir puntero en la liga española, no tiene un buen ambiente en el camarín. A causa de las lesiones que tiene el club y las dos duras derrotas que sufrieron, ante Sevilla y Celta de Vigo. Con este último perdió por 1-2 en el partido de ida de La Copa del Rey en el "Santiago Bernabéu".

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, cuestionó la dinámica negativa que hay en torno a su equipo tras mostrar sus esperanzas de remontar la eliminatoria copera de cuartos de final ante los dirigidos de Eduardo Berizzo, aseguró que "parece" que están "últimos jugándose el descenso".

"Cuando escuchas las preguntas parece que estamos últimos jugándonos el descenso. Al final lo que pasa en el vestuario es normal, hay preocupación cuando hay lesiones y cuando pierdes un partido, pero no estoy preocupado, voy a seguir haciendo lo mismo y el vestuario está muy animado", defendió.

Y restó importancia si sus jugadores no consiguen voltear la eliminatoria. "No sería nuestro mayor fracaso si perdemos, pero no lo pienso; pienso en el partido que tenemos que hacer y después veremos".

Los "merengues" enfrentarán el duelo con bajas de jugadores claves como Marcelo, Dani Carvajal, Luka Modric y Gareth Bale.

Real Madrid afrontará este miércoles a las 17:15 horas ante Celta el partido de vuelta válido por los cuartos de final de la Copa del Rey.