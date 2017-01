Botafogo jugará con reservas en Campeonato Carioca para evitar riesgos ante Colo Colo

El equipo brasileño Botofago ya está pensando en el debut contra Colo Colo en la segunda fase de la Copa Libertadores, y para evitar riesgos innecesarios, guardará a sus titulares para el choque del próximo miércoles, por lo que jugará con reservas este sábado ante Nueva Iguaçu, en el inicio de la Copa Guanabara del Campeonato Carioca en Río de Janeiro.

Según informó el medio Lance, el técnico Jair Ventura otorgará minutos a varios suplentes y el único titular que jugará será Camilo, quien tuvo pocos minutos en pretemporada y necesita tomar ritmo con el equipo.

El chileno Gustavo Canales, en tanto, aún está en proceso de recuperación, por lo que es baja segura para el choque ante el equipo de Nueva Iguazú. De no recuperarse antes del 8 de febrero, el ex Universidad de Chile no será inscrito para este certamen local.

El choque de Colo Colo y Botafogo está programado para el miércoles 1 de febrero a las 20:45 horas (23:45 GMT) en el Estadio "Joao Havelange" de Río de Janeiro, y podrás seguir todas sus incidencias con Al Aire Libre en Cooperativa y Cooperativa.cl.