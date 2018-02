Colo Colo se estrena en Copa Libertadores ante Atlético Nacional

Una verdadera fiesta se vivirá desde las 21:30 horas (GMT 00:30) de este martes en el Estadio Monumental, porque 40 mil almas serán testigos del estreno de Colo Colo en la Conmebol Libertadores cuando los "albos" reciban a Atlético Nacional, por la primera fecha del Grupo 2.

El "Cacique" carga con una pesada mochila en el plano internacional, porque el 2017 quedó eliminado en la segunda fase a manos de Botafogo y además lleva dos años sin disputar una fase de grupos y más de 10 sin poder acceder a la ronda de octavos de final.

Por lo mismo, en la antesala de este duelo ante el equipo colombiano, el entrenador Pablo Guede señaló que "estoy feliz contento, ansioso porque empiece. Nos costó mucho llegar hasta acá".

Agregó que "fue un camino de un año y medio en el que hubo terremotos, tsunamis, primavera, salió el sol... Se remó mucho para llegar acá y no me permitiría no disfrutarla. Tenemos tres partidos como el de mañana -martes- por ahora, después no sabemos lo que pueda pasar".

De esta manera, el once estelar que prepara para el debut copero inicia con: Agustín Orión; Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Claudio Baeza; Oscar Opazo, Carlos Carmona, Gabriel Suazo, Jaime Valdés, Jorge Valdivia; Esteban Paredes y Octavio Rivero.

La confianza del rival

Por su parte, Atlético Nacional llega como uno de los favoritos, pues en la edición de la Copa Libertadores 2016 se proclamó campeón bajo la mano técnica de Reinaldo Rueda, actual entrenador de la selección chilena.

Para este encuentro contará con su goleador Dayro Moreno, quien arribó a Chile el lunes y podrá ser parte del once. La única baja que arrastra el equipo dirigido por el argentino Jorge Almirón es el lateral Camilo Zúñiga.

De esta manera, el equipo colombiano formará con: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Herníquez, Rafael Delgado; Daniel Bocanegra, Gonzalo Castellani, Jeison Lucumí, Macnelly Torres; Andrés Rentería y Dayro Moreno.

El partido será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y podrás seguir todos los detalles del partido junto al equipo de Al Aire libre en Cooperativa o en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.