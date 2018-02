La programación de la Copa Libertadores para esta semana

Esta semana comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, y con ello el estreno del tercer equipo chileno en el certamen continental: Colo Colo, luego de las eliminaciones de Santiago Wanderers y Universidad de Concepción.

El equipo dirigido por Pablo Guede debutará este martes, a las 21:30 horas (GMT 00:30), en el Estadio Monumental frente a Atlético Nacional, en partido válido por el Grupo B.

Además, en la misma jornada se estrenarán Racing Club y Cruzeiro, rivales de Universidad de Chile en el Grupo E.

Recordemos que la U debutará el martes 13 de marzo ante Vasco Da Gama en Brasil.

Revisa la programación completa a continuación:

Copa Libertadores - Fase de grupos, primera fecha

Martes 27

- Monagas (VEN) vs. Cerro Porteño, 18:15 horas. Grupo A

- Defensor Sporting (URU) vs. Gremio (BRA), 19:15 horas. Grupo A

- Racing Club (ARG) vs. Cruzeiro (BRA), 21:30 horas. Grupo E

- Colo Colo (CHI) vs. Atlético Nacional (COL), 21:30 horas. Grupo B

Miércoles 28

- Nacional (URU) vs. Estudiantes de La Plata, 19:15 horas. Grupo F

- Delfín (ECU) vs. Bolivar, 19:45 horas. Grupo B

- Millonarios (COL) vs. Corinthians (BRA), 19:45 horas. Grupo G

- Flamengo (BRA) vs. River Plate (ARG), 21:45 horas. Grupo D

Jueves 1

- Independiente Santa Fe (COL) vs. Emelec (ECU), 17:15 horas. Grupo D

- Real Garcilaso (PER) vs. Santos (BRA), 17:15 horas. Grupo F

- Deportivo Lara (VEN) vs. Independiente (ARG), 18:15 horas. Grupo G

- Alianza Lima (PER) vs. Boca Juniors (ARG), 19:30 horas. Grupo H

- Atlético Junior (COL) vs. Palmeiras (BRA), 19:30 horas. Grupo H