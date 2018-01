La programación de la primera fase de la Copa Libertadores 2018

Esta semana arrancó la primera fase de la Copa Libertadores 2018, instancia que no tendrá a ningún equipo chileno en competición.

Solo cuatro países disputan esta instancia, ya que los equipos de Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay juegan esta fase debido al ranking de la Conmebol Libertadores del 30 de noviembre del 2017.

Revisa los horarios de los partidos junto a Cooperativa.cl.

Fase 1 - Copa Libertadores 2018

Viernes 26

- Olimpia de Asunsión (PAR) vs. Montevideo Wanderers (URU), 20:15 horas.

- Deportivo Táchira (VEN) vs. Deportivo Macará (ECU), 21:15 horas.

- Club Universitario (PER) vs. Oriente Petrolero (BOL), 22:45 horas.