Lautaro Martínez: No me gustó el partido que hice más allá de los tres goles a Cruzeiro

El delantero argentino Lautaro Martínez fue la gran figura de Racing Club en la victoria por 4-2 sobre Cruzeiro por el Grupo 5 de la Copa Libertadores, zona en la que también está Universidad de Chile. El joven atacante, sin embargo, no quedó conforme con su rendimiento.

"La verdad es que en lo personal no me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles, perdí dos pelotas fáciles. Me voy bien porque el equipo ganó", expresó el jugador de 20 años.

Para argumentar su descontento, advirtió que "en el primer gol de Cruzeiro perdí mal la pelota. Me robaron la pelota. Me voy muy enojado".

Pese a esto destacó lo mostrado por el resto del equipo que el 3 de abril visitará a Universidad de Chile por la segunda fecha de la fase grupos. "Me gustó, ganó y presionó... Cruzeiro es un rival muy duro", indicó.

Finalmente, Martínez habló de la presencia de Jorge Sampaoli en el Cilindro de Avellaneda para observar el encuentro y su rendimiento de cara a la nómina que prepara para el Mundial.

"En cada nota que hago, cuento que trabajo para mí, para darle lo mejor a este club que es tan grande", precisó.