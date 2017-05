Roberto Gutiérrez: Mario Salas juega con un delantero y eso le ha dado resultados

Las buenas presentaciones de Roberto Gutiérrez en Universidad Católica abrieron el debate en torno a si debe ser titular en desmedro de Santiago Silva o incluso a formar dupla de ataque junto al uruguayo en los decisivos partidos que la franja afrontará a partir de este miércoles, cuando juegue ante Flamengo, en el Estadio Maracaná.

Y fue el propio goleador chileno quien lo aclaró: "Eso lo tiene que ver Mario (Salas), porque no lo ha hecho nunca. No lo hizo el semestre pasado, y no lo hizo hace un año y medio cuando llego. Ha tenido matices en un partido contra Unión, pero Mario juega con un solo delantero y eso le ha dado resultados. Él tiene mucha confianza en este sistema de juego", dijo el nacido en Curacaví en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Gutiérrez dijo sentirse un aporte en el equipo pese a jugar como titular solo en el torneo local.

"He tenido la oportunidad de poder jugar y mostrar que estamos haciendo las cosas bien. Ahora se dio en un clásico y me tocó convertir y eso nos deja bien parado para ser alternativa en lo que está buscando Mario. La gente que no ve con tanta continuidad al equipo por ahí pide el nombre de uno para ser titular, pero yo estoy tranquilo", dijo el futbolista, quien comentó el momento de Silva.

"Todos sabemos la carrera que ha tenido Santiago. Quizás acá no ha mostrado su capacidad goleadora, pero él nos ayuda mucho en la parte defensiva y haciendo la presión siendo el primer defensor", indicó.

El goleador se refirió también al "equipo alternativo" que suma dos victorias en el Clausura y dijo que ese es un mote de la prensa, dado que cualquier de los que entró en los partidos ante O'Higgins y Universidad de Chile puede ser titular en otro equipo.

"Hay que separar las cosas. La prensa nos llaman equipo alternativo a jugadores que no hemos tenido continuidad, pero en mi caso no es así porque estoy peleando en un plantel muy competitivo, que está peleando su opción en la Copa, y cualquiera de nosotros podría ser titular en cualquier equipo. Las reglas son así, van 11 a la cancha y cuando a uno le toca entrar, debe demostrar que uno puede ser alternativa más allá de ser suplente o titular", comentó.