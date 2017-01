La Copa Africana de Naciones arrancará este fin de semana

A partir de este sábado 14 de enero, Gabón albergará la XXXI edición de la Copa Africana de Naciones, cita que reunirá a 16 selecciones que luego de disputar 32 partidos tendrán a un nuevo monarca, quien será el primer rival de Chile en la Copa Confederaciones 2017.

La "Roja" disputará por primera vez la cita de campeones en territorio ruso y hará su estreno el 18 de junio a las 14:00 horas (17: GMT) ante el ganador africano.

Revisa a continación la programación de los posibles rivales de Chile en la Copa Africana.

14 de enero

Grupo A

Gabón vs. Guinea-Bisáu. 13:00 horas, Estadio de Angondjé.

Burkina Faso vs. Camerún. 16:00 horas, Estadio de Angondjé.

15 de enero

Grupo B

Alegeria vs. Zimbawe. 13:00 horas, Estadio Franceville.

Túnez vs. Senegal. 16:00 horas, Estadio Franceville.

16 de enero

Grupo C

Costa de Marfil vs. Togo. 13:00 horas, Estade Oyem.

RD Congo vs. Marruecos. 16:00 horas, Estade Oyem.

17 de enero

Grupo D

Ghana vs. Uganda. 13:00 horas, Estadio Port Gentil.

Malí vs. Egipto. 16:00 hroas, Estadio Port Gentil.

18 de enero

Grupo A

Gabón vs. Burkina Faso. 13:00 horas, Estadio de Angondjé.

Camerún vs. Guinea-Bisáu. 16:00 horas, Estadio de Angondjé.

19 de enero

Grupo B

Algeria vs. Túnez. 13:00 horas, Estadio Franceville.

Senegal vs. Zimbawe. 16:00 horas, Estadio Franceville.

20 de enero

Grupo C

Costa de Marfil vs. RD Congo. 13:00 horas, Estade Oyem.

Marruecos vs. Togo. 16:00 horas, Estade Oyem.

21 de enero

Grupo D

Ghana vs. Malí. 13:00 horas, Estadio Port Gentil.

Egipto vs. Uganda. 16:00 horas, Estadio Port Gentil.

22 de enero

Grupo A

Guinea-Bisáu vs. Burkina Faso. 16:00 horas, Estadio Franceville.

Camerún vs. Gabón. 16:00 horas, Estadio de Angondjé.

23 de enero

Grupo B

Zimbawe vs Túnez. 16:00 horas, Estadio de Angondjé.

Senegal vs Algeria. 16:00 horas, Estadio Franceville.

24 de enero

Grupo C

Marruecos vs Costa de Marfil. 16:00 horas, Estade Oyem.

Togo vs. RD Congo. 16:00 horas, Estadio Port Gentil.

25 de enero

Grupo D

Egipto vs Ghana. 16:00 horas, Estadio Port Gentil.

Uganda vs. Malí. 16:00 horas, Estade Oyem.