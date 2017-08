Jaime Vera tras eliminación de Iquique: No nos alcanzó la fuerza para intentar algo más

Jaime Vera, técnico de Deportes Iquique, se mostró afectado luego de la eliminación sufrida ante Independiente en la Copa Sudamericana. Desde su punto de vista, su conjunto no ha podido recuperar el nivel mostrado en la temporada anterior debido al desmantelamiento del equipo.

"El equipo ha cambiado y tuvimos que cambiar nuestro sistema de juego. Lamentablemente no nos ha alcanzado para recuperar el nivel que teníamos. Se pone cuesta arriba, sabíamos que esto era así", explicó.

"Arrancamos el partido muy bien. No se si no nos alcanzó la fuerza o el espíritu deportivo para intentar algo más. No cumplimos el objetivo", agregó con autocrítica.

Finalmente, resaltó que "el equipo está un poco tocado. No es fácil en un mes y medio de trabajo quedar eliminado en Copa Chile, Copa Sudamericana y empezar el campeonato perdiendo".