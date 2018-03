La agenda de la Copa Sudamericana para esta semana

Everton y Unión Española tendrán acción esta semana en la Copa Sudamericana 2018. Ambas escuadras tendrán duros desafíos en su búsqueda por avanzar de ronda ya que jugarán como forasteros.

Los viñamarinos visitan a Caracas en el Estadio Olímpico de Venezuela con la misión de dar vuelta un 1-2 sufrido en el Sausalito, mientras que los rojos de Independencia saldrán a dar un golpe tras el 0-0 con Sport Huancayo en el Santa Laura.

Otro chileno con acción será Mario Salas, quien también planifica una remontada junto a Sporting Cristal de Perú tras inclinarse por 4-2 en Argentina ante Lanús.

Revisa el horario de todos los encuentros junto a Cooperativa.cl:

Copa Sudamericana 2018

Primera fase, vuelta

Martes 6 de marzo

San José vs. El Nacional, 19:15 horas.

Caracas vs. Everton, 21:45 horas.

Colón vs. Zamora, 21:45 horas.

Miércoles 7 de marzo

Cerro vs. Rosario, 19:15 horas.

General Díaz vs. Barcelona, 19:15 horas.

Sporting Cristal vs. Lanús, 21:45 horas.

Deportivo Cuenca vs. Luqueño, 21:45 horas.

Jueves 8 de marzo

Mineros vs. Nacional, 19:15 horas.

Rampla Jrs. vs. UTC, 19:15 horas.

América vs. Defensa, 21:45 horas.

Sport Huancayo vs. Unión Española, 21:45 horas.