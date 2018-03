Martín Lasarte y fracaso de los equipos chilenos: Hay que buscar otros caminos

El ex director técnico de Universidad de Chile y Universidad Católica Martín Lasarte comandó una de las últimas grandes campañas de un equipo nacional en Copa Sudamericana al alcanzar semifinales con la UC el 2012. Ante esto, el uruguayo evaluó en el mal momento de los clubes chilenos y llamó a buscar nuevos caminos.

"No creo que sea el nivel de jugadores, ni un tema técnico. Me parece que al final, la tónica general en toda América es que los equipos que habitualmente era más posible ganarles se comenzaron a hacer más complicados. Hoy un equipo boliviano o uno venezolano tiene buenos futbolistas", comenzó diciendo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"A veces no es que tengas que cambiar, tienes que hacer ciertas modificaciones o buscar otras herramientas. Brasil campeón del mundo de 1994, sí Brasil, para poder ganar el torneo tuvo que poner un par de volantes centrales o un defensor alto y rústico", agregó.

En esa línea, agregó que "eso es lo lindo del fútbol, que no tiene una sola manera, hay que buscar muchos caminos: Defender, atacar, hacer goles, que no te los hagan, la pelota quieta, la ofensiva, la defensiva, jugar en bloque, contragolpear, presionar alto, presionar atrás... Es definir bien cuál es la herramienta para los jugadores que tienes. No decir necesariamente que esta es la manera y es la única. Me parece que quizás se deba buscar por ese camino".

Sobre su receta para que los equipos puedan mejorar, apuntó que se necesita "un buen trabajo, una buena prestación debería llevar más tiempo en general. Quizás estos equipos más débiles puedan mantenerse un poco más en el tiempo. Ser equipos algo menos poderosos, pero más continuos, más regulares. Eso termina siendo una ventaja en algún momento".

"Sinceramente no creo que se deba a una cuestión de futbolistas o entrenadores, porque hay chilenos y extranjeros que trabajan allí muy buenos en Chile", sentenció Lasarte.