Unión Española se despidió con pobre actuación de la Copa Sudamericana

Continúa la triste historia de los equipos chilenos en torneos internacionales este 2018. En esta ocasión fue Unión Española, que se despidió con un pobre actuación en la primera fase de la Copa Sudamericana tras caer por 0-3 ante Club Sport Huancayo.

El partido estuvo marcado por dos planteamientos diametralmente distintos: el cuadro peruano buscó la portería los 90 minutos de partido, se creó más de seis ocasiones claras de gol, se adueñó de la posesión de balón, controló todas las líneas hispanas, capturó siempre los segundos balones y hizo valer su localía.

Por su parte, el equipo de la "Plaza de Chacabuco" salió con un mesquino planteamiento para forzar el empate y, por ende, los penales. No realizó ningún remate directo a portería, los volantes no se atrevieron a cruzar mitad de cancha y, aún cuando iban perdiendo, mantuvieron un planteamiento que no demostró orgullo deportivo.

Estas dos diferencias se tradujeron ampliamente en el marcador, pues Luis Trujillo (20') inauguró los abrazos gracias a un remate de distancia y el grosero error del portero Diego Sánchez.

En el complemento, dos golazos se encargaron de sentenciar la llave, porque Charles Monsalvo (50') y Marcio Valverde (79') tradujeron la superioridad futbolística en el resultado final.

Sumado a ello, los hispanos terminaron el partido con nueve jugadores, ya que Santiago Gallucci (77'), por doble tarjeta amarilla, y Pablo Aránguiz (86'), por cartulina roja directa, se fueron tempranamente a las duchas.

De esta manera, Unión Española es el segundo equipo chileno en quedar fuera en primera fase de la Copa Sudamericana y el cuarto en despedirse de un torneo internacional en la temporada 2018.

Ficha del partido

Club Sport Huancayo (3): Joel Pinto; Cord Cleque (75' / 6. Alfredo Rojas), Richard Salinas, Marcos Delgado, Manuel Corrales; Marcio Valverde, Ricardo Salcedo, Charles Monsalvo (65' / 23. Víctor Monsalvo), Marcos Lliuya; Luis Trujillo, Carlos Neumann. DT: Marcelo Grioni.

Unión Española (0): Diego Sánchez; Jorge Ampuero, Ramiro González, Fernando Cornejo (62' / 21. Gary Tello); Juan Pablo Gómez, Santiago Gallucci, Pablo Galdames (62' / 10. Pablo Aránguiz), Luis Pavez; Misael Dávila; Sebastián Jaime (75' / 8. Israel Poblete), Tobías Figueroa. DT: Martín Palermo.

Goles: 1-0: 20' Luis Trujillo (SH); 2-0: 50' Charles Monsalvo (SH); 3-0: 79' Marcio Valverde (SH).

Amonestados: 55' Santiago Gallucci, 81' Jorge Ampuero (UE)

Expulsados: 77' Santiago Gallucci, 86' Pablo Aránguiz (UE)

Arbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Estadio: Huancayo