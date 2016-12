Cristiano Ronaldo realizó donación para apoyar a niños sirios

El astro portugués y reciente ganador del Balón de Oro 2016, Cristiano Ronaldo, realizó una importante donación a la organización de defensa de la infancia "Save the Children" para apoyar a los niños y familias afectadas por la guerra en Siria.

El jugador de Real Madrid, quien es embajador de la organización desde 2013, publicó un mensaje y un video en sus redes sociales en el que defendió que, aunque él es un futbolista mundialmente conocido, los niños de Siria son "los verdaderos héroes".

"Esto es por los niños de Siria. Sabemos que han estado sufriendo mucho. Soy un jugador muy famoso, pero ustedes son los verdaderos héroes. No pierdan la esperanza. El mundo está con ustedes. Nos importan. Estoy con ustedes", señaló el portugués en el video.

La "generosa donación", cuya cuantía no va a ser desvelada por deseo del jugador, será utilizada por la organización para proporcionar comida, ropa, cuidados médicos de emergencia y apoyo psicológico a niños y familias que viven desde hace más de cinco años en un país en guerra, informó la organización en un comunicado.

"La generosa donación de Cristiano Ronaldo nos ayudará a apoyar a niños de Alepo y de toda Siria, que han sufrido cosas que un niño nunca debería vivir. Estamos tremendamente agradecidos por su apoyo, que cambiará la vida de muchos", aseguró el director de 'Save the Children' para el noroeste de Siria, Nick Finney.

Además, Finney afirmó que Ronaldo "no es sólo una de las figuras más icónicas" del deporte mundial, sino que además se ha convertido en "un rayo de esperanza para millones de niños y niñas en todo el mundo. Esperanza es algo que los niños de Siria necesitan ahora más que nunca".

Cabe mencionar que 'Save the Children' mantiene docenas de escuelas y centros médicos en Siria, donde más de 7 millones y medio de niños se han visto afectados por el conflicto en el país.

Además, CR7 ha realizado otras donaciones en el pasado para diferentes causas solidarias como: la operación de cerebro de un niño de diez años o el tratamiento contra el cáncer de mama, enfermedad con la que está muy concienciado, pues su madre, Dolores Aveiro, la sufrió en el pasado.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd