Presidente de Curicó Unido y salud de su arquero: Jorge Deschamps está mucho mejor

El presidente de Curicó Unido, Pablo Milad, conversó con Los Sospechosos de Siempre de Radio Cooperativa para actualizar el estado del arquero Jorge Deschamps, hospitalizado en Santiago tras sufrir una infección en un glúteo, y manifestó que el arquero está "mucho mejor".

Respecto a cómo sucedió el problema del guardameta, Milad comentó que "Jorge ingresó el domingo con una inflamación en el glúteo producto de una inyección de diclofenaco con relajante muscular debido a una dolencia previa al partido (ante Audax Italiano)".

"Poco a poco fue incrementando su dolor en la zona hasta que se decidió llevarlo a Santiago para hacer un estudio más profundo. Curicó no tiene hospital y no cuenta con todos los medios para hacer los análisis de forma expedita", añadió.

Luego, el dirigente expresó que "a través de Fernando Yáñez envíamos al jugador a la Clínica Meds para los estudios, que arrojaron una infección localizada en el glúteo mayor y menor, que se comenzó a tratar con antibióticos. Hasta ahora la evolución es muy favorable. Hablé con él y está realmente mucho mejor que como entró. Ya no tiene la inflamación que tenía y le duele bastante menos".

En cuanto a si el jugador tiene alguna zona comprometida por la infección, Milad apuntó que "no se ha comentado nada sobre eso. Lo importante es que dentro de la infección que tiene no hay materia purulenta, lo que favorece la recuperación. No hay tejido dañado o comprometido, solamente tiene coloración más roja debido a la infección. Eso se ha ido disipando con las horas y el tratamiento ha sido el acorde".

Sobre si hubo algún error en el procedimiento del cuerpo médico del cuadro "tortero", el mandamás del club dijo que "siempre son los mismos. Se inyecta en una camilla, se desinfecta la zona y se introduce la aguja en la zona del gluteo".

"Los procedimientos se llevaron a cabo tal como se hace normalmente y el cuerpo médico ha dado su informe en base a lo que se hizo. Vamos a ver cual es la conclusión desde la clínica respecto a esto. Cuando tengamos el informe oficial, lo publicaremos", sentenció.