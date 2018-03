Deportes Concepción vuelve al fútbol en el torneo de la Tercera División B

Deportes Concepción volverá a las competencias y lo hará en el torneo de la Tercera División B del fútbol chileno, un lugar distante a la Primera B de la que se despidieron al ser desafiliados por deudas que el club no pudo resolver a tiempo, pero que parece no importar a una hinchada que al fin podrá volver a ver rugir al "León de Collao".

Este miércoles los lilas consiguieron un elemento clave en sus aspiraciones, el certificado que acreditaba su no deuda, que fue emitido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y que les permitió completar la documentación requerida por la Asociación de Fútbol Amateur (ANFA) para competir en su torneo.

"Es difícil no estar emocionado, es un momento que soñamos, lo hablamos. Acá estamos, se formó el equipo de la resistencia, no teníamos nada. Me imagino la alegría que sienten (los hinchas), quise apoyar a mi club desde dentro de la cancha, tuve ofertas para ir a otro lado, no quise, ahora apoyando desde afuera tenemos la responsabilidad enorme de volver a competir", dijo Esteban González, director técnico de los lilas, luego de que la ANFA aceptara la participación de su equipo.

El club penquista será parte del Grupo 3 de la categoría, donde también competirán Deportes Lota, Hualqui, Deportes Tomé, Deportes Quillón, Comunal Cabrero, Provincial Ranco, Caupolicán, Buenos Aires, Chimbarongo FC y Pilmahue.

"Estamos expectantes por salir a la cancha, porque la gente nos acompañe, llegó el momento donde todos tenemos que estar más unidos que nunca y apoyar más que nunca al club, sabemos que la hinchada va a estar con nosotros", Angelo Giolito, capitán Deportes Concepción.

El debut ya está planificado, y será primer fin de semana de Abril (día 7 u 8) frente a Provincial Ranco en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos.