El delantero uruguayo Nicolás Royón es el segundo refuerzo de Deportes Iquique

uyw

Deportes Iquique anunció este jueves a su segundo refuerzo para la temporada 2018. Se trata del delantero uruguayo Nicolás Royón, proveniente de Liverpool de Montevideo.

El equipo del norte del país hizo oficial la llegada del "charrúa" por medio de su cuenta oficial de Twitter con un mensaje en el que apunta: "viene de ser uno de los goleadores del último campeonato en Uruguay y está listo para vestir la celeste".

A sus 26 años, Royón ha defendido las camisetas de Liverpool, Fenix y Sud América de Uruguay, además de Atlético Rafaela y Olimpo de Argentina.

Respecto a sus cualidades, el atacante aseguró ser "como todo uruguayo: guerrero, me gusta ir a todas, chocarme con todo, aparte de correr creo que una de las virtudes que tengo y que ya hice en el fútbol argentino es que no tengo problema de chocar, de ir a todas... El objetivo es hacer muchos goles y que la gente me conozca, que espere de mí porque voy a dejar todo partido a partido cuando me toque jugar".

En el último torneo uruguayo, en el que su equipo fue undécimo, Royón, que se suma a Michael Ríos como refuerzo de Iquique, marcó cinco goles.