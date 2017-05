Jaime Vera: Entre avanzar en la Copa o ganar el título, elijo el campeonato nacional

El director técnico de Deportes Iquique, Jaime Vera, se refirió a las opciones que tiene su equipo de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores y ganar el primer título de su historia en el Torneo de Clausura, asegurando que si tuviese que elegir una de las dos opciones se quedar con el campeonato nacional.

"Estando en Iquique, si es raja o si es suerte o si es trabajo, me daría lo mismo. Ganar significaría pasar a la historia en la ciudad. Ser campeón a mí me haría muy bien como técnico, porque al final lo que vale es el campeonato", comenzó diciendo a La Tercera.

"Si me dieran a elegir, yo elijo obviamente el campeonato nacional. Sería el primero de la historia de Iquique, una estrella que no se borraría", agregó al respecto el ex volante.

En cuanto al nivel del torneo chileno, advirtió que es "competitivo, porque si hay varios equipos con posibilidades de ganar es porque la competencia ha sido disputada. Y eso es más atractivo que negativo".

Además, aseguró que la victoria sobre Gremio loas hace crecer en ambición. "Un triunfo como el del miércoles te deja un sabor dulce. El cuento ahora con mayor razón se lo tienen que creer –los jugadores-", expresó.

Sobre su futuro, advirtió que "a mí sí que me gustaría irme afuera a dirigir, porque creo que los técnicos chilenos sí tienen capacidad para hacer grandes cosas afuera, a pesar de que nos cuesta tanto que nos vean. Si tengo la oportunidad de irme, me voy. He sido toda mi vida patiperro, no tengo miedo de irme a ningún lado".

"Siempre está la opción de que a uno lo estén mirando desde afuera, le hagan un seguimiento. Se ha hablado de que tengo opciones en México, en Morelia, y la noticia no salió de Chile ni de mí, sino de México", agregó.

Pese a esto, aseguró que está "contento en Iquique, tengo contrato hasta finales de 2018. Como he dado una vuelta muy larga, no soy un aparecido como entrenador. Llevo más de 10 años trabajando en todos los estamentos y hoy día está dando frutos todo ese largo camino".