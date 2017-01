Eduardo Vargas y posible fichaje en China: Si es un equipo que pelea el título, me gustaría

Eduargo Vargas, delantero de la selección chilena que jugará la China Cup este miércoles, habló frente al micrófono de Al Aire Libre en Cooperativa en Nanning sobre su carrera, su rendimiento cuando viste la "Roja" y también sobre los rumores que lo sitúan jugando en la Superliga del gigante asiático, asegurando que le "gustaría" la posibilidad si se trata de un buen equipo.

"He visto bastantes fichajes de grandes jugadores. Si eso le da nivel al fútbol chino, está bien. Pero primero tengo que ver las condiciones y conversarlo con mi familia. Si es un buen equipo que está peleando el campeonato, me gustaría", manifestó.

El ariete, quien milita en Hoffenheim de la Bundesliga alemana, también comentó que Gustavo Canales, ex compañero en Universidad de Chile y que jugó en el club Dalian Aerbin en 2012, "nunca me habló de problemas" sobre la liga de ese país.

"En modo selección siempre estoy feliz"

Vargas explicó también por qué su rendimiento es superior cuando juega por Chile, a diferencia al irregular nivel que ha mostrado en clubes desde que empezó a jugar en el extranjero.

"Cuando estoy en modo selección siempre estoy feliz, porque me encuentro con mis compañeros y eso me ayuda a estar alegre dentro del campo, y así me salen las cosas", reconoció.

Además, recordó que los mejores momentos de su carrera los ha tenido defendiendo la camiseta nacional. "El gol contra España en el Mundial de Brasil fue súper importante, pero creo que el más importante de mi carrera fue el tanto que le hice a Perú para pasar a la final de la Copa América".

Finalmente, se refirió a la China Cup, asegurando que "tenemos jugadores de mucha calidad. Venimos con esa motivación para ganar este torneo".

Flamengo lo quiere, pero Hoffenheim busca acuerdo en China

Las declaraciones de Vargas dan a entender que su futuro está lejano del fútbol alemán. Flamengo de Brasil puso sus ojos en el jugador oriundo de Renca, con el fin de armar un "súper equipo", con Darío Conca y Paolo Guerrero, para ganar la Copa Libertadores de este año.

No obstante, Hoffeinheim quiere un acuerdo con un equipo de la liga china, ya que así podrán recuperar la inversión que realizaron en el atacante. Así lo confirmó el vicepresidente del cuadro carioca, Flávio Godinho, al medio Globoesporte.

"A Vargas lo queremos, pero su club pretende venderlo a China. Ahora no podemos decir que presentaremos un jugador durante la semana. Lo ideal sería tener un fichaje el míercoles, pero no podemos modificar nuestro presupuesto", sentenció.