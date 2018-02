El Mano a Mano con Jorge "Peineta" Garcés": Soy un entrenador estudioso, equilibrado y motivador

El técnico chileno Jorge Garcés fue encargado de instaurar la elegancia en el fútbol nacional y con su estilo frontal, no le saca el cuerpo a ningún tipo de preguntas.

El ex seleccionador habló sobre su presente como comentarista y también repasó parte de su trayectoria como adiestrador, en la que cuenta con un historiado título en Santiago Wanderers, el 2001.

Revisa la entrevista, con las preguntas que formuló la periodista de Al Aire Libre en Cooperativa Magdalena López:

Este día nos acompaña Jorge Garcés, ¿qué tal Jorge?, lo saluda Cooperativa.

- Aquí estoy, ¿cómo esta?, gusto de saludarte. Un gusto.

¿En qué está hoy Jorge Garcés?

- Hoy estoy en el Canal del Fútbol como comentarista, estoy con mi academia de fúbol en Talca y con algunas charlas motivacionales y de fútbol, actualizándome permanentemente, viendo mucho fútbol.

Si pudiera definirse en tres palabras como director técnico, ¿cuáles serían?

- Estudioso, equilibrado, motivador.

El hecho de ser chileno, ¿usted cree que lo perjudicó en su carrera como técnico?

- Pero indudablemente que si yo hubiese sido extranjero, sin duda que hubiese marcado mucho más. Mediáticamente tampoco era lo de hoy, lo que hace un técnico extranjero siempre tiene una caja de resonancia mayor, entonces sí, de alguna manera se valora mucho más lo de afuera, sin duda.

Antes de la llegada de Reinaldo Rueda, ¿tuvo tiempo de ilusionarse con volver a dirigir la selección?

- No, en lo más mínimo. Sí me lo preguntaron, pero en lo más mínimo, porque se elige generalmente el de turno, el de moda, el que está vigente, el que está ganando.

Hablando de lo mismo, ¿qué le parece Reinaldo Rueda como técnico de la selección?

- Por experiencia, por logros, aparentemente por su personalidad, me parece bien, ha sido importante su viaje a Europa. La primera impresión de nuestros referentes creo que ha sido buena, entonces bien.

Si "Peineta" no fuera su apodo, ¿cuál le gustaría tener?

- No, ninguno. En algún momento no es que me molestó, como dicen algunos, en algún momento me sorprendieron y lo encontré horrible, porque no tenía como sentido. Después era por la ropa, por la corbata, tampoco me preocuparía de eso, indudablemente.

Actualmente, ¿quién es el técnico más elegante del fútbol chileno?

- San José, de Católica, pero es la cábala, él tiene el mismo traje todos los partidos, traje negro, corbata negra y camisa blanca, pero bien, me gusta, me gusta ver eso. El otro es Guede, que busca una y otra cosa, pero un día lo vi con un traje y una polera estampada, con unas cosas raras y ahí se me cayó un poco.

Dirigió a los dos equipos: ¿Everton o Wanderers?

- Por Wanderers, porque jugué en Wanderers, estudié en la Universidad de Playa Ancha, debuté como jugador en Wanderers, fui campeón con Wanderers, tengo mis raíces wanderinas.

¿Alexis Sánchez más 10 jugadores o Arturo Vidal más 10 jugadores?

- Alexis Sánchez, Arturo Vidal y nueve jugadores más.

¿Bielsa o Sampaoli?

- Bielsa

¿Mourinho o Guardiola?

- Soy un poco más agresivo yo, un poco más Guardiola.

¿Marcelo Salas?

- Extraordinario jugador, debe ser de los mejores jugadores que me tocó dirigir.

¿Moisés Villarroel?

- Para ir a la guerra, como dijo por ahí el italiano éste que llevaría a Vidal, yo llevo a Moisés.

¿Rubén Selman?

- Sin comentarios.

¿Reinaldo Sánchez?

- Extraordinario el viejo, gracias a él el fútbol está generando algo de dinero con el Canal del Fútbol, fue el creador, muy inteligente, un hombre de carácter, pero fuimos campeones.

¿David Pizarro?

- El fantasista, extraordinario David, gran profesional, admirable.

Perfecto, Jorge, le quiero agradecer por estos minutos con Al Aire Libre PM y mucho éxito para todo lo que se proponga de aquí en adelante.

- Encantado, un saludo para todos ustedes. Un abrazo grande para el Barti, grandísimo jugador, extranjero de los que llegaban antes de verdad, hoy día llega cualquiera, pero antiguamente llegaban jugadores como Barticciotto, como Espina, Gorosito, Acosta, Bernabé, etcétera. Hoy, ojalá, tuviésemos la suerte de que lleguen ese tipo de jugadores, nos hacen mucha falta en nuestro país.