Final de la Europa League ya se juega en redes sociales con trolleo entre Ajax y M. United

Este miércoles en Estocolmo, Suecia, Ajax de Holanda y Manchester United de Inglaterra jugará una final de Europa League que ya se comenzó a disputar en redes sociales con el trolleo del equipo de Amsterdam que fue respondido con audacia por los "diablos rojos".

"Hola, Manchester United. Notamos que te falta algo en tu vitrina de trofeos. Y nos gustaría que siga siendo así", lanzó el equipo holandés debido a que sus rivales de este miércoles nunca han ganado la Europa League.

La respuesta de Manchester United fue muy aplaudida: "Nuestra vitrina ya está muy llena, pero no se preocupen, nosotros siempre podemos hacer otra sala".

Este miércoles a partir de las 14:45 horas (17:45 GMT) estos equipos definirán en la cancha quien se quedé con la edición 2016-2017 de la Europa League. Torneo que Ajax ganó en 1992 y que Manchester United no ha podido levantar jamás.

Hi @ManUtd, we've heard something's missing in your Trophy Cabinet! And we would like to keep it that way! 😏#UELfinal #ajaman pic.twitter.com/B1ZsVczMu9