Patrice Evra fue expulsado por patada en la cabeza a un hincha de su propio equipo

Una inédita expulsión se vivió durante esta jornada de Europa League cuando el defensa francés Patrice Evra fue amonestado con tarjeta roja antes que comenzara el partido, tras agredir a un hincha.

Mientras los jugadores hacían el calentamiento previo al duelo entre Olympique de Marsella y Guimaraes, el futbolista fue encarado junto a sus compañeros por algunos fanáticos al borde de la cancha.

Fue en ese momento cuando Evra perdió los estribos y atacó con una brutal patada en la cabeza al aficionado del Olympique, su propio equipo.

El árbitro vio toda la situación, y cuando al futbolista lo apartaban sus compañeros, decidió sancionarlo y mandarlo al túnel.

El altercado marcó la primera vez en la historia del torneo de la UEFA que un futbolista recibe tarjeta roja antes que comience un encuentro.

Patrice Evra sent off before the Guimaraes - Marseille game for this high kick on a Portuguese fan!!! Incredible. pic.twitter.com/qi1WXBr2O7