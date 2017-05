Pedro Pablo Hernández fue seleccionado para el equipo ideal de la Europa League

Pese a caer en las semifinales, la notable actuación de Pedro Pablo Hernández en Celta de Vigo le valió un lugar en el grupo de 18 jugadores que componen el equipo ideal de la Europa League.

Entre nombres como Zlatan Ibrahimovic o Paul Pogba, el seleccionado de Chile se ubica como uno de los siete mejores mediocampistas de la competencia.

"Entrega balance y ritmo a sus compañeros en el Celta", es el comentario que los observadores técnicos entregaron en el sitio oficial de la UEFA.

El "Tucu", carta recurrente de Juan Antonio Pizzi, fue citado y participará en la próxima Copa Confederaciones representando a Chile.

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers 👏⚽️➡️ https://t.co/BsqBcyoW67 pic.twitter.com/peJsxN1mau