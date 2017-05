Everton presentó al volante Lucas Mugni: "Quiero pelear grandes cosas"

El volante argentino Lucas Mugni fue presentado este miércoles como el primer refuerzo de Everton para la segunda parte del 2017 y el jugador de inmediato anticipó que tiene ganas de lograr grandes cosas con el cuadro viñamarino.

"Vengo con muchas ganas, mucha fe, y sé que esta es una oportunidad muy linda. De mi parte van a tener siempre el mayor profesionalismo y es algo que van a notar día a día", declaró el ex jugador de Flamengo y Newell's, entre otros clubes.

El mediocampista llega al elenco que dirige Pablo Sánchez proveniente de España, donde estuvo en el club Rayo Majadahonda, pero tuvo escasa participación, pese a lo cual tiene confianza en que puede tener un buen paso por los "oro y cielo".

"Soy un jugador que aporta a nivel ofensivo, me gusta la tenencia de pelota, llegar al área y el juego vistoso. Eso sí, ya vi varios partidos del club y me di cuenta que no hay un jugador que no corra, así que también aportaré en la defensa y en lo táctico", declaró.

"Es un muy lindo desafío, por todo lo que se espera en el siguiente campeonato y además por lo que ya hicieron antes los chicos. Ojalá podamos pelear grandes cosas vistiendo esta camiseta y así poder ganarme el cariño de la gente", finalizó Mugni.

El jugador también pasó por las selecciones menores de Argentina e incluso en el 2012 estuvo en la nómina de la "Albiceleste" adulta para un pleito ante Brasil.

En su palmarés ostenta una Copa Guanabara, un Campeonato Carioca y dos Torneo Súper Clásicos, todos en Flamengo.

Inició su carrera deportiva en Colón de Santa Fe.

Escucha algunas declaraciones de Mugni: