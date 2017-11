Gobernador de Valparaíso puso en duda la realización del Everton-Colo Colo en Sausalito

El gobernador de Valparaíso, Jorge Dipp, puso en duda la realización del choque entre Everton y Colo Colo en el Estadio Sausalito para el domingo 26 de noviembre, debido a problemas de seguridad en el recinto deportivo viñamarino.

Dipp manifestó que "con las condiciones actuales ese partido no puede ser autorizado. No voy a anticipar una medida administrativa, lo que me interesa es que todo el mundo tenga conocimiento del por qué se hacen las cosas y del por qué algunos clubes tienen que asumir alguna responsabilidad en esto".

"Si los clubes organizadores no la asumen, independientemente de todos los dispositivos policiales que nosotros levantemos para cada partido, manejar el fútbol profesional en la provincia de Valparaíso se complejiza", complementó.

Luego, apuntó que esta es "una decisión que le corresponde al club. De no tener los trabajos listos, deberán presentar alguna alternativa y esa decisión tampoco se puede anticipar porque les corresponde a ellos".

El gobernador explicó que Everton fue notificado "en distintas oportunidades. Fueron notificados por oficio, en conjunto con la ANFP, hace dos o tres semanas atrás. Además, el lunes sostuvimos una reunión donde estuvo Everton y donde se les comunicó el problema que estamos enfrentando".

"En las condiciones actuales resulta imposible autorizar un partido de clase A en un estadio donde el propio organizador del evento deportivo no ha implementado las medidas de seguridad que se le han pedido desde hace dos años", complementó.

Finalmente, manifestó que "en el oficio señalamos que de no estar cumplidas esas obras para el 20 de noviembre, no nos encontramos en condiciones de autorizar el partido entre Everton y Colo Colo".

Revisa a continuación el oficio de la Gobernación de Valparaíso donde enumeran los problemas que debe resolver Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.