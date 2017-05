Pablo Sánchez y posible "espionaje" a prácticas de Everton: Es complicado controlar el cerro

El técnico de Everton, Pablo Sánchez, le bajó el perfil a un supuesto espionaje de Colo Colo a las prácticas de su club y además afirmó que en el partido de este domingo esperan volver a la senda victoriosa.

"Es complicado controlar el cerro, es muy grande, y si vinieron no me entero. No me puedo ni enojar, porque ni me enteré", dijo este jueves en el Centro Deportivo Everton.

De cara a ese cotejo, con los "albos", el rosarino reconoció que "sinceramente el empate no nos sirve, pero tampoco va de la mano el resultado de acuerdo a la cantidad de entrenamientos que te espíen. Hay que tomarlo con humor, no pasa nada".

"La semana no empezó tan bien, los ánimos no eran los mejores, pero con el correr de los días se fue digiriendo la derrota, ya la asumimos como tal", comentó sobre la última caída ante Unión Española, por 2-1.

"Pensamos en un partido lindo, importante, con el líder del campeonato. De ganar nos podemos meter de nuevo dependiendo de otros resultados. Queremos volver al triunfo porque lo necesitamos para estar contentos, hace mucho que no lo logramos y queremos cuanto antes volver a la senda del triunfo", sostuvo.

Everton, que es octavo en el Clausura con 18 puntos, enfrenta el domingo a Colo Colo, líder con 22, por la antepenúltima fecha desde las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Sausalito.