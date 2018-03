Reemplazante de Lobos en el arco de Everton: No quería entrar por el error de un compañero

El portero Leonardo Figueroa habló tras ser reemplazante de Eduardo Lobos en el pórtico de Everton y dijo que su intención no era ingresar al puesto por el error de un compañero, tal como sucedió tras la grosera falla del ex Colo Colo en el duelo con Caracas por la Copa Sudamericana.

"No quería entrar a jugar por el error de un compañero, pero todos me apoyaron. Creo que esa jugada no determinó el partido, muchos factores hicieron que perdiéramos, cometimos errores, pero no fue esa jugada", declaró el ex Cobresal a La Tercera.

"Eso le puede pasar a cualqueira, todos estamos expuestos. El error del arquero es más obvio, porque termina en gol. El equipo apoyó totalmente a Edu, nadie le dijo algo", agregó quien también pasó por O'Higgins, Fernández Vial y Universidad de Concepción.

"Eduardo me apoyó durante la semana y antes de empezar el partido -con Audax- me trató súper bien, nada que decir de él. Al final, es el profe quien decide", finalizó.

Everton juega esta noche ante San Luis por la quinta fecha del Campeonato Nacional.