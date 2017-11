Andrea Pirlo agradeció los saludos que recibió tras su retiro del fútbol

El ahora ex futbolista italiano Andrea Pirlo agradeció este miércoles los saludos que recibió en las redes sociales tras retirarse de la actividad el fin de semana pasado, tras la eliminación de New York City FC de los play-offs de la MLS.

A través de Twitter, Pirlo agradeció "a todos por la calidez y el amor que me han demostrado. Nunca hubiera imaginado tal nivel de involucramiento. Me hizo sentirme muy orgulloso y feliz. Una vez más, gracias".

Pirlo debutó en el calcio en la temporada 1994-95 con la camiseta de Brescia. Tras ello defendió a Inter de Milán, Reggina, AC Milan y Juventus en su país. Solo dejó su país para cruzar el océano Atlántico y defender a New York City de la MLS estadounidense.

Debutó en la selección adulta de Italia en 2002 y la defendió por 13 años, retirándose de la "azzurra" en 2015, jugando 116 encuentros y anotando en 13 ocasiones.

I want to thank you all for the warmth and love that you showed me. I would never have imagined such an involvement. It made me very proud and happy. Once again THANK YOU! pic.twitter.com/HadKjhnCdH