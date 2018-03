Jorge Toro: La selección chilena tiene que recuperar la humildad

Jorge Toro, ex seleccionado chileno y mundialista en 1962, en conversación con el diario El Mercurio no se guardó nada y acusó que a la selección chilena debe "recuperar la humildad" tras quedar eliminado de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

"Hubo mucho de exceso de confianza, también hubo mucho de desgracia porque era sacar un punto ante Paraguay o Bolivia para clasificar. Pero también hubo cosas ajenas al fútbol: a cierta edad ya los jugadores no pueden hacer desarreglos (...) Me parece que eso también hay que considerarlo en la eliminación de Rusia, porque todos sabemos que hubo varios inconductas que se hicieron públicas y que no corresponden para profesionales de ese nivel", expresó el volante.

Agregó que "asumiendo que se las acabó la cuenta de ahorro, que la eliminación fue dolorosa y que borra, en parte, los logros anteriores. Y tienen que recuperar la humildad. Los equipos que caen en la prepotencia, en la soberbia, que juegan para ellos, por sus intereses y se olvidan que el fútbol es de la gente".

"Colo Colo tiene un fondo que da garantías"

Además, el ex futbolista profesional tuvo palabras para el presente que está viviendo Colo Colo, equipo que por sus palabras "colores que llevo en mi corazón".

"Sí, me gusta como juegan. Hay un fondo de juego que da garantías. El otro día escuchaba que Colo Colo era una suma de individualidades y no estoy de acuerdo. Es un equipo que está bien equilibrado, que tiene un entrenador (Pablo Guede) inteligente en lo táctico, pero lo que le falta es matar los partidos en los momentos justo. Les falta el instinto de dar el golpe de gracia en el momento justo", dijo.

Al ser consultado si los 'albos' avanzaron a octavos de la Copa Libertadores expresó que "me cuesta opinar porque no conozco a los rivales, pero mirando a Colo Colo creo que sí. Tiene una columna muy buena con Agustín Orión, Julio Barroso, Jaime Valdés, Carlos Carmona, Jorge Valdivia y Esteban Paredes. Tiene a jóvenes de gran nivel como Claudio Baeza y Oscar Opazo. O sea, tiene la capacidad para acceder a segunda fase, es solo un tema de ellos".

Además, se refirió si actualmente el 'cacique' cuenta con un jugador que sea imprescindible, alguien que realmente sea irremplazable.

"Cuesta encontrar uno solo. Paredes, quizás, pero a mí me gusta más hablar de Valdivia, a quien tuve en las inferiores del club. Valdivia es otro hoy, tiene una voluntad, entrega y sacrificio que antes no tenía. Aunque en realidad no me gusta hablar de sacrificios, no corresponde".

Recordemos que Jorge Toro actualmente vive en El Quisco, Quinta Región, y que padece leucemia hace más de seis años, enfermedad que el mismo ex futbolista calificó como "una prueba más de la vida y que la voy a superar".