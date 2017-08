Hackers intervinieron cuenta de Twitter de FC Barcelona y anunciaron fichaje de Angel Di María

El grupo de hackers denominado OurMine atacó las cuentas oficiales de Twitter de FC Barcelona y sorprendió al mundo al darle la bienvenida al club al argentino Angel Di María, jugador que milita en París Saint-Germain y que jugó en Real Madrid.

En inglés publicó un mensaje que decía: "Bienvenido Angel Di María a FC Barcelona", algo que cuasó inmediatas reacciones por lo inesperado de la noticia.

Minutos después OurMine aclaró que se trataba de una publicación realizada por ellos pidiendo al club que se ponga en contacto con ellos, agregando un "lo siento por el engaño".

Hi FC Barcelona, it's OurMine (Security Group), please contact us - ourmine .org - > Contact Us, and sorry for the hoax 😂