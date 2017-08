Lionel Messi encabezó muestras de pesar de deportistas por atentado en Barcelona

La ciudad de Barcelona sufrió un atentado que conmocionó a España y el mundo. En las redes sociales, deportistas de diversas disciplinas manifestaron su pesar y consternación por el ataque, entregando sus buenos deseos para las víctimas.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alexis Sánchez, Rafael Nadal, entre otros atletas, se sumaron y publicaron emotivos mensajes de apoyo.

El atentado ocurrió pasadas las 12:00 horas (15:00 GMT), cuando una furgoneta alquilada de color blanco arrolló a varias personas que paseaban por Las Ramblas, uno de los lugares más concurridos y turísticos de Barcelona.

Revisa los mensajes del mundo del deporte:

Lionel Messi

Rafael Nadal

Cristiano Ronaldo

Alexis Sánchez

Fernando Alonso

Pau Gasol

All my support to the victims and their families during these incredibly tough times. #Barcelona