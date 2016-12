Luis Enrique: Somos capaces dar vuelta la situación y tomar el liderato en la liga española

Luis Enrique, técnico de FC Barcelona, aseguró que su equipo "está hecho para grandes retos" y serán capaces de remontar la distancia de tres puntos que los separa de Real Madrid, para así tomar el liderato en la liga española.

El cuadro catalán marcha actualmente con 34 puntos, mientra que los madridistas tienen 37, con un partido menos, en 16 fechas disputadas.

"Ahora tenemos un reto muy bonito en la liga. Estamos a tres puntos de Real Madrid y tenemos que ver si podemos solucionar la situación. Tenemos el objetivo claro de acercarnos, y creo que somos capaces de darle la vuelta a la situación", explicó en entrevista exclusiva para Barça TV.

Asimismo, insistió en que "tienen que llegar los títulos porque somos los que mejor jugamos, los que tenemos la idea más clara y eso, a lo largo de la temporada, nos tiene que dar rédito".

El ex seleccionado hispano también alabó la calidad de los jugadores de su plantilla, resaltando que este "grupo de jugadores único" le ofrece muchas soluciones "y puedo rotar. Esto hará que se vea una buena imagen al final de la temporada. Al hincha culé le tenemos que decir que hay más hambre que nunca".

También se refirió a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del planeta, indicando que "podría jugar de lo que quiera. Podría ser interior, pero sería ridículo desgastar a Messi en funciones defensivas. No quiero faltar el respecto a nadie, pero no hay nada que hacer. No habrá otro igual que él".

Finalmente, se refirió a su futuro, indicando que "no tengo dudas de que estoy en el mejor equipo. Pero hay una parte dura de esta profesión y que debo valorar de cara a próximas temporadas. Sé que si no es aquí, no será en ninguna parte", cerró.