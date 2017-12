El uruguayo Luis Suárez, delantero de Barcelona, abrió la cuenta en el último clásico entra azulgranas y Real Madrid y acumuló 400 goles en su trayectoria como futbolista profesional, los que celebró a través de las redes sociales.

"Muy feliz de poder llegar a los 400 goles como profesional. Gracias a todos!!!!", expresó el charrúa en una publicación con fotos de diversos festejos goleadores.

En las imágenes se puede ver al jugadorcon distintas camisetas, entre otras, la de Nacional de Uruguay, donde debutó, la de Barcelona y de su selección.

A lo largo de su carrera deportiva, Suárez marcó 12 dianas con Nacional, 15 con Groningen de Holanda, 111 con Ajax, también de Holanda; 82 con Liverpool y hasta ahora cuenta 131 tantos en el conjunto culé, además de 49 con la camiseta celeste.

Very happy to score 400 goals as a professional football player ⚽⚽⚽⚽ thank you all!!! pic.twitter.com/Iq0sHQuZbH