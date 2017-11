Ter Stegen: Nunca pensé en dejar Barcelona, sabía que debía luchar hasta el final con Bravo

El portero alemán Marc-André Ter Stegen valoró el gran momento que vive en FC Barcelona y aseguró que nunca pensó en dejar el club, ni siquiera cuando luchaba con Claudio Bravo por el puesto, asegurando que esa batalla la debía dar hasta el final.

"Nunca pensé en dejar Barcelona. Tenía claro que quería seguir en el club y que lucharía hasta el final con Claudio. También, que le podía demostrar al técnico que podía ser indiscutible", dijo el germano en entrevista con el Diario Was de su país.

Respecto a la salida del meta chileno, aseguró que ambos tenían claro lo que pasaría, pues "el club me dijo que no quería perderme, me posicionó claramente. He recibido mucho apoyo".

Sobre los errores que tuvo en sus inicios en el club, advirtió que "fueron golpes que me permitieron avanzar en mi progresión. Las 'cagadas' son parte de la vida, también del fútbol. Y con el tiempo te hacen más fuertes".