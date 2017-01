Ter Stegen: Tenía que haber un cambio porque no era fácil la situación con Claudio Bravo

El portero de FC Barcelona Marc-André Ter Stegen afirmó que él y Claudio Bravo se encuentran bien luego de la intensa disputa que sostuvieron por el pórtico del conjunto catalán, que se decantó después del fichaje del chileno en Manchester City.

"Era una competencia muy dura porque cada uno quería jugar todo. Al final, tal y como ha salido todo desde el verano, la cosa cambió y los dos estamos bien. El juega con Manchester City y yo aquí en el Barça. Tenía que haber un cambio porque no era fácil mantener aquella situación", declaró el medio MundoDeportivo.

El golero además se refirió al llamado que recibió por parte del técnico del City, Josep Guardiola, para incorporarlo antes que a Bravo.

"Imagino que querría un portero que juegue con los pies, todo el mundo conoce a Guardiola como persona y como futbolista y su idea de juego es así. Estaba claro que si no cambiaba la situación había que buscar una solución pero el club me dijo que había llegado mi momento y que todo el mundo me apoyaba, y por eso no dudé y me quedé aquí", finalizó.