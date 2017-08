Alexis y Vidal, candidato al premio The Best de la FIFA

Los seleccionados chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal quedaron entre los 24 candidatos a ganar el premio The Best, de la FIFA, según el listado publicado por el organismo rector este jueves.

El delantero nacional viene de una gran campaña con Arsenal, donde además de ser el goleador del equipo, se quedó con los máximos honores en la FA Cup pese a no hacer buenas campañas en la Premier y en la Champions.

Mientras que Vidal fue campeón de la Bundesliga y llegó a cuartos de final con Bayern Munich en la Liga de Campeones.

Además, ambos fueron figuras destacadas en la campaña de la selección nacional en la Copa Confederaciones, donde alcanzaron la final del torneo.

En el listado de candidatos aparecen también Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los candidatos con más pergaminos.

Esta es la lista de 24 candidatos

Pierre Aubameyang (Gabón, Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia, Juventus)

Gianluigi Buffon (Italia, Juventus)

Daniel Carvajal (España, Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)

Paulo Dybala (Argentina, Juventus)

Antoine Griezzmann (Francia, Atlético de Madrid)

Eden Hazard (Bélgica, Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic (Suecia, Manchester United)

Andrés Iniesta (España, FC Barcelona)

Harry Kane (Inglaterra, Tottenham Hotspurs)

N'Golo Kante (Francia, Chelsea)

Toni Kroos (Alemania, Real Madrid)

Roberto Lewandowski (Polonia, Bayern Munich)

Marcelo (Brasil, Real Madrid)

Luka Modric (Croacia, Real Madrid)

Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid)

Manuel Neuer (Alemania, Bayern Munich)

Neymar (Brasil, FC Barcelona)

Sergio Ramos (España, Real Madrid)

Alexis Sánchez (Chile, Arsenal)

Luis Suárez (Uruguay, FC Barcelona)

Arturo Vidal (Chile, Bayern Munich)

