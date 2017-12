Creadores del spray que usan árbitros realizaron millonaria demanda contra FIFA

Los creadores del spray evanescente que utilizan los árbitros de fútbol alrededor del mundo para marcar las distancias en los tiros libres decidieron realizar una millonaria demanda en contra de la FIFA, buscando un resarcimiento económico por daños y perjuicios.

Según detalló el sitio web Infobae, la empresa del brasileño Heine Allemagne y el argentino Pablo Silva busca que la FIFA les pague 100 millones de dólares por la utilización del spray creado por ellos.

"Fuimos demasiado tolerantes", manifestó Silva, quien recordó que el 9.15 Fair Play Limit (nombre registrado del spray) fue usado por los árbitros en el Mundial de Brasil 2014 y que ellos proveyeron a la FIFA con 300 latas gratuitas, con el logo de su compañía tapado.

Antes de Brasil 2014, la FIFA (a través de su ex director de marketing Thierry Wiel y su ex secretario general Jerome Valcke) hizo una propuesta a los sudamericanos por 500.000 dólares para adquirir la patente y quedarse con el negocio. Las negociaciones no llegaron a buen puerto y tras ello explotó el FIFA Gate.

Después del cambio de autoridades en la cúpula dirigencial, los abogados de FIFA aseguraron que no hay patentes que les correspondan a Allemagne y Silva, pero un tribunal de Río de Janeiro (ciudad donde fue registrada la demanda) reconoció las mismas en 44 países y ordenó que el spray se deje de utilizar en partidos que estén bajo la orbita de la FIFA. En caso contrario, la entidad debe pagar 15.000 dólares por cada duelo.

"Trabajamos mucho e invertimos dinero y dedicación en este proyecto para aportarle al fútbol la solución a un problema realmente importante y que fue el que dio origen al uso de la tecnología", agregó Silva, quien culminó apuntando que buscan que se reconozca el trabajo suyo y de Allemagne y que "si la FIFA no quiere hacerlo por su cuenta, bueno, lo hará la Justicia como lo está haciendo".