Ex presidente de la Federación Peruana fue declarado "no culpable" en el escándalo de la FIFA

El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga fue absuelto del cargo de asociación ilícita que se le imputaba en medio del caso FIFA Gate, por el jurado de la Corte Federal de Brooklyn.

De acuerdo a los reportes entregados desde Estados Unidos, la instancia decidió hallarlo "no culpable" en el cargo de conspiración para delinquir, en una determinación que contrasta con las tomadas en el caso de Juan Angel Napout, ex timonel de la Conmebol, y José María Marín, ex mandamás de la Confederación Brasileña.

Ell paraguayo fue declarado culpable de tres de los cinco cargos que se le imputaban en el caso, mientras Marín, fue considerado culpable en seis de los siete cargos.