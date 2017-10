FIFAGate: Ex secretario general de la Federación de Guatemala pasará ocho meses en prisión

Héctor Trujillo, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala, fue el primer involucrado en el FIFAGate en conocer su sentencia y deberá pasar ocho meses en prisión.

Además, quien también fue juez, se declaró culpable en junio pasado de dos cargos: conspiración para transferir dinero ilegalmente y transferencia ilegal.

Aparte de su condena privativa de libertad, Trujillo deberá pagar 415.000 dólares a modo de restitución a la Federación de Guatemala. También fue suspendido del organismo.

Un total de 42 dirigentes de fútbol de América y empresarios deportivos, entre los que se encuentra el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue, fueron acusados por la justicia estadounidense en el marco del escándalo de corrupción en la FIFA que estalló en 2015.

