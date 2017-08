Joseph Blatter declaró sentirse "traicionado" y acusó un complot en su contra en la FIFA

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter declaró sentirse "traicionado" por sus propios ex empleados en la organización, en el marco del escándalo de corrupción que acabó con su carrera, y consideró que hubo un "complot" en su contra.

Las declaraciones surgen luego que el semanario germano Spiegel revelara que Markus Kattner y Jerome Valcke, ex jefe financiero y ex secretario general, contrataran, a través del abogado de la FIFA Marco Villiger, a un bufete estadounidense en 2014, sin informar a Blatter, lo que levanta la sospecha de que algunos integrantes de la organización presentían lo que se avecinaba por los casos de corrupción.

"Son palabras duras pero, sí, me siento traicionado y engañado. Uno se entera de que en la FIFA se sabía que algo malo venía de parte de EE.UU. y no se informó al jefe. Me parece un juego tramposo y malo", señaló Blatter en la entrevista a al medio suizo "Blick".

"Si hubiera sabido del peligro que se nos avecinaba podríamos habernos preparado, defendido mejor y hacer algo contra los casos de corrupción en el Norte y Sudamérica", recalcó Blatter.

En la misma línea, agregó que "hoy sé que la FIFA estuvo advertida, solamente yo no lo estaba. Por eso me parece el comportamiento de mis empleados aún peor".

"He sido imprudente pero jamás corrupto", sentenció el expresidente de la FIFA, quien admitió que recibió 10 millones de francos (poco más de 10 millones de dólares) en primas por haber llevado la Copa Mundial a África, pero que declaró esa cantidad debidamente y pagó los impuestos correspondientes.