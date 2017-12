Juan Angel Napout fue declarado culpable por asociación criminal y otros dos cargos en el FIFA Gate

El paraguayo Juan Angel Napout, ex presidente de la Conmebol, fue declarado culpable de tres de los cinco cargos que se le imputagan en el caso FIFA Gate: Asociación criminal y fraude informático por la Copa Libertadores y Copa América.

El ex timonel de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, fue hallado culpable en seis de los siete cargos, en una jornada que se desarrolló en la Corte Federal de Brooklyn.

En el caso del ex difigente guaraní, quien fue acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos desde el 2010, recibió veredictos de culpable en asociación criminal y conspiración de fraude electrónico, mientras fue hallado no culpable en dos cuentas de lavado de dinero.

Marín, en tanto, acusado de aceptar 6,55 millones de la divisa, es culpable en seis partidas de siete: conspiración para delinquir, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.

El jurado de momento no ha alcanzado un veredicto en el caso del ex timonel Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, quien fue acusado de conspiración, de acuerdo a lo que informó el New York Times.

Más de 20 ex dirigentes del fútbol se declararon culpables como resultado de una investigación que realizó el Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York, en coordinación con el FBI y el IRS.