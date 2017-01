Klopp sobre propuestas de Van Basten: Puede crear otro juego, hay suficientes canchas en el mundo

El director técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, habló este viernes en conferencia de prensa y criticó duramente los dichos de Marco Van Basten, director de desarrollo técnico de la FIFA, organismo rector del fútbol internacional.

El entrenador alemán reprochó las reformas que el ex delantero holandés propuso declarando que "puede crear otro juego. Hay suficientes canchas en todo el mundo".

Entre las modificaciones que planteó Van Basten para cambiar el fútbol estan eliminar el fuera de juego y reemplazar los penales, cambiándolos por los "shoot outs" (mano a mano), un método de desempate que se utilizó en en la liga estadounidense en la década de los '90, entre otras.

"Mi opinión es que este juego maravilloso que todos amamos no necesita cambios de normas", además agregó que "el fútbol no necesita cambios de normas; están poniendo el juego en peligro".

Igualmente, criticó a la FIFA expresando que "estos cambios para el Mundial ponen el juego en peligro. Tratan de exprimirlo al máximo, pero me parece que no les importa el futuro del fútbol", acusó el ex entrenador de Borussia Dortmund.