Premios The Best: Los 12 candidatos a Mejor DT de 2017

El francés Zinedine Zidane (Real Madrid), el español Luis Enrique Martínez (ex FC Barcelona), el argentino Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid), el español Josep Guardiola (Manchester City) y el portugués José Mourinho (Manchester United) figuran en la lista de 12 aspirantes a recibir el premio The Best, de la FIFA, como mejor técnico de 2017.

La nómina la completan los italianos Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Bayern Múnich) y Antonio Conte (Chelsea), el portugués Leonardo Jardim (AS Monaco), Joachim Low (selección alemana), el argentino Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) y Tite (selección brasileña).

Las votaciones comenzarán el próximo lunes y se cerrarán el 7 de septiembre.

Los tres nominados finales se darán a conocer, como en el resto de categorías, a mediados de septiembre.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Londres el 23 de octubre.