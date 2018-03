Carla Guerrero, defensora de la Roja femenina: "Me identifico con la garra de Vidal y Medel"

La defensora de la selección chilena femenina de fútbo Carla Guerrero se manifestó optimista de cara a la Copa América que se disputará en nuestro país desde el 4 de abril.

La jugadora de Independiente Santa Fe de Colombia aseguró a El Mercurio que en el equipo se sienten ilusionadas con quedarse con el certamen, al igual como lo hizo el combinado masculino el 2015.

"Si ellos estaban al ciento por ciento, nosotras estamos al 200 para lograr el objetivo. Tenemos unas ganas tremendas. Los vemos como ejemplo. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotras no?", afirmó Guerrero.

Al ser consultada por cuál es el futbolista que más la representa, la zaguera dijo que "a mí me gusta mi juego, pero me identifico con la garra de -Arturo- Vidal y -Gary-Medel, que si tienen que trancar con la cabeza, lo hacen".

"También me gustaba la tranquilidad de Ronaldinho. El salía a divertirse del juego y trataba de hacer lujitos. Yo no soy de reventar el balón, prefiero salir jugando. Y Medel no hace eso. No engancha para buscar otra opción. Por eso rescato ciertas cosas solamente", agregó.

En relación a sus rivales en el Grupo A, que compartirán junto a Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia, Guerrero dijo que "estamos conformes. Como nos ha dicho el 'profe' (José Letelier), si queremos ser campeonas, debemos ganarles a las mejores. Sea cual sea el rival, hubiésemos estado contentas. Tenemos que ganarles a las más buenas y a las más malas".