La sentida carta de despedida de Héctor Mancilla

Héctor Mancilla, veterano delantero de 36 años, se despidió este sábado del fútbol y manifestó su tristeza en una sentida carta publicada en su cuenta de Twitter.

"Hoy es un día muy triste. Me despido del fútbol profesional. Gracias a todos los equipos que me abrieron sus puertas", escribió con su "puño y letra" virtual el ex ariete.

"Gracias Huachipato, Colo Colo y Malleco Unido, que fue mi trampolín", recordó, también agradeciendo a los equipos que defendió en el extranjero, incluyendo a la afición de Tigres, en donde es ídolo.

Respecto a su futuro, manifestó que "me despido del fútbol profesional, no del fútbol en total, porque seguiré jugando con mis amigos, donde sea".

"Conocí gente buena y de todo en general, pero me voy feliz, porque entregué todo", sentenció.

"Mancigol" es el 40° mejor goleador histórico de la Liga Mexicana con 125 goles repartidos en sus seis clubes. Su último club fue Lobos BUAP de la Segunda División.