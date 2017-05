Angelo Sagal sostuvo que U. de Chile y Colo Colo buscan su fichaje

El delantero de Huachipato Angelo Sagal reconoció este jueves, tras la caída de su club ante Santiago Wanderers por 4-1, que tanto Universidad de Chile como Colo Colo están tras sus pasos.

En declaraciones al CDF, Sagal manifestó tras el partido que "vienen las vacaciones y hay que esperar lo que ve mi representante. Yo debo estar tranquilo. No quiero apurarme con eso. Si viene algo bueno, lo quiero tomar de la mejor manera".

El jugador, que aún tiene contrato vigente cone el club "acerero" comentó que su agente, Sergio Gioino, le dijo que estuviera tranquilo.

Las opciones que tiene el jugador son de la U, los albos, del fútbol mexicano y la chance de mantenerse en el cuadro de Talcahuano.

En cuanto a recalar en los azules o el "Cacique", Sagal dijo que no tiene preferencia: "No quiero referirme a ningún club en particular. Ambos son muy buenos clubes grandes, así que el que venga bienvenido sea y hacerlo de la mejor manera".

"Sergio no me ha dicho nada sobre si hay alguno más cerca que el otro", sentenció.