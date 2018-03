César Valenzuela: Sabemos que si vencemos a Colo Colo les va a repercutir

El volante de Huachipato César Valenzuela cree que el cuadro siderúrgico tiene chances para derribar a Colo Colo cuando se midan este sábado por la quinta fecha del Campeonato Nacional y dijo que esperan a un cuadro ofensivo, pues tienen armas para contrarrestarlo.

"Sabemos que si ganamos les va a repercutir, nosotros también nos jugamos quedar segundos en la tabla. Aunque el partido con -Atlético- Nacional fue durísimo, no creo que lleguen cansados, tienen plantel. Nos gustaría que Colo Colo nos atacara, ojalá nos salga a buscar, eso nos favorece, porque tenemos un equipo rápido", dijo a El Mercurio.

También Valenzuela habló sobre su prematuro salto al fútbol europeo, a los 18 años, cuando fue comprado por Udinese y militó en filiales de Cádiz y Granada.

"No sé si fue un error irme tan chico, porque hubo casos que resultaron como Luis Jiménez y el 'Pájaro' -Jaime- Valdés. Yo soy autocrítico y no aproveché la oportunidad, no dimensioné dónde estaba, me faltó madurez", señaló al matutino.

"Fue culpa mía volver tan rápido, aunque me sentí un poco engañado, porque en las filiales jugaban en torneos casi amateur, pero no es excusa", agregó.

"Allá sentía que no generaba nada, me sentía desaparecido. Por eso, aunque me quedaba un año de contrato, pedí que me dejaran libre para volver a Chile", finalizó Valenzuela.

Colo Colo recibe a Huachipato el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.