Cristián Gutiérrez se transformó en nuevo refuerzo de Huachipato

Cristián Gutiérrez se transformó este jueves en nuevo refuerzo de Huachipato, a pocos momentos del cierre del libro de pases para el Torneo de Transición.

El cuadro "acerero" adquirió la mitad del pase del lateral, firmando un contrato hasta fines de 2018.

El defensor declaró al sitio web del club que "llegar a Huachipato me pone contento porque me dijeron que es un gran club. Hablé con Martín Rodríguez, Andrés Vilches y Brayan Véjar y me comentaban que acá trabajaban bien y que no me iba a arrepentir".

De esta manera, Gutiérrez jugará en su tercer club tras su paso por Colo Colo, equipo en el que se formó como futbolista, además del préstamo en Unión Española, elenco al que defendió en el último Torneo de Clausura.

